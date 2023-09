Hugo Oliveira e o duelo com o Benfica: «Acreditamos que podemos ganhar, senão não íamos a jogo»

Hugo Oliveira acredita que o Vizela pode provocar um dissabor ao Benfica, aquando do regresso do campeonato. O defesa dos minhotos salientou a crença em declarações à margem do Thinking Football Summit, numa intervenção na qual passou também em revista a afirmação no Vizela e o arranque da Liga."Está a corer bem, sinto-me em casa, tenho apoio de toda a gente. Relativamente à afirmação, sempre que tiver oportunidade vou dar o meu melhor. Se corresponder, só o míster sabe se me vou afirmar ou não. O que me compete a mim, vou fazê-lo.""É diferente, tenho sido utilizado ,tento sempre dar o meu melhor, aproveitar os minutos que tenho da melhor forma e vou fazê-lo durante a época.""Ajuste foi fácil. Métodos são diferentes, mas somos um bom grupo, trabalhador, compreendemos as ideias e é fácil.""Podia ser melhor, mas está dentro dos planos. Cabe a nós conquistarmos mais pontos e estamos a trabalhar para isso, jogo a jogo, não estamos a pensar em x número de pontos. A época vai correr bem""O Benfica é campeão nacional, mas é uma equipa como as outras. Encaramos jogos para vencer, semana vai ser boa e vamos dar resposta.""Acreditamos que é sempre possível ganhar, senão não entrávamos em campo. Vai ser difícil, vamos trabalhar."