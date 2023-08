Ivanildo deixa Vizela e assina pelo Al Ittihad Kalba

Ivanildo foi oficializado jogador do Al Ittihad Kalba. O central, de 27 anos, termina assim uma ligação de duas anos com o Vizela para rumar aos Emirados Árabes Unidos, desconhecendo-se, porém, os valores envolvidos na transferência.

Ivanildo tinha contrato com os minhotos até junho de 2024.







Ittihad Kalba Football Club Company signs the international defender of the Cape Verde national team, who also holds Portuguese citizenship, Ivanildo Fernandes, coming from the Portuguese club Vizela pic.twitter.com/7pcaQ3ogpm