Jardel cedido ao Radomiak da Polónia

O Vizela chegou a acordo com o Radomiak Radom, para a cedência de Jardel, até ao final da temporada, ficando o clube polaco com opção para a aquisição definitiva dos direitos desportivos e económicos do jogador."Ao Jardel, o FC Vizela agradece o contributo e profissionalismo na primeira metade da época e deseja o maior sucesso para o que resta da mesma", referiu a SAD minhota em comunicado.