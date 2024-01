Jason Lokilo garantido no Vizela e Bruno Costa em negociações

O Vizela garantiu a contratação de Jason Lokilo para reforçar o ataque. O extremo, de 25 anos, chega por empréstimo do Hull City (Championship), onde esteve na primeira metade da temporada, tendo marcado um golo em 21 jogos. Será um importante reforço para Rubén de la Barrera, depois de ter perdido Nuno Moreira para o Casa Pia.Também Bruno Costa está muito perto de ser reforço dos minhotos. O médio, que se notabilizou no FC Porto, rescindiu esta semana com os franceses do Valenciennes, estando livre para se vincular em definitivo aos minhotos.