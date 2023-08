Joaquim Ribeiro: «Preparados para lutar e proporcionar um bom espetáculo em Alvalade»

No âmbito da formalização do novo principal patrocinador do Vizela, o Casino Solverde, esta quinta-feira, Joaquim Ribeiro falou sobre as perspetivas que tem para a nova época, começando pelo jogo de abertura da equipa em pleno Estádio de Alvalade, frente ao Sporting."Vejo um jogo muito difícil porque estamos a falar de uma equipa extremamente forte. Estamos preparados para lutar e proporcionar um bom espetáculo em Alvalade, quem sabe, um dia menos bom do Sporting e um grande dia do Vizela, possa proporcionar um bom resultado para nós. Talvez pontuar ou até ganhar, tudo é possível acontecer no futebol, sendo que o mais importante é a equipa ter uma boa prestação", começou por registar o presidente da SAD do Vizela, assumindo sem reservas a estratégia que quer ver concretizada na nova época 2023/24:"Temos um plantel diferente, a estratégia baseia-se mais em jogadores estrangeiros. Isso vai obrigar, se calhar, a um período de adaptação ligeiramente maior do que o habitual, mas estamos a trabalhar em conjunto para que essa adaptação aconteça o mais rapidamente possível através de um trabalho profundo, mesmo ao nível psicológico, tentando enquadrar os jogadores na realidade da cidade do clube e de toda a envolvência do futebol português. Estamos a falar de uma clube com uma mística muito própria, com uma paixão muito profunda e aguerrida. Somos muito exigentes e isso vai ter de acontecer. Os jogadores estão a assimilar tudo isso e com o tempo acho que vamos conseguir ter bons resultados."Joaquim Ribeiro, de resto, assumiu que o plantel ainda terá mudanças até ao fecho das inscrições no final do mês: "Vai haver mais entradas, várias, nomeadamente na zona do meio-campo e numa ou outra posição. Vamos primeiro perceber a reação da equipa a estes primeiros jogos frente a grandes clubes em que vamos perceber melhor as nossas lacunas e depois teremos de ajustar isso em função das necessidades. Temos vários planos em cima da mesa e até ao fim do mês teremos tempo para corrigir o que for preciso.""O nosso objetivo é sempre fazer melhor em relação ao que foi feito na época anterior, sendo que há uma base de partida, semelhante a todos os clubes da dimensão do Vizela, que é atingir o mais rápido possível a manutenção. A partir daí é dar um passo em frente e tentar, pelo menos, melhorar o que foi feito no campeonato passado", disse ainda o líder da SAD vizelense, terminando com uma mensagem direcionada aos adeptos do clube, prometendo uma melhoria gradual da prestação da equipa, depois da eliminação precoce da Allianz Cup, frente ao AVS Sad:"A Taça da Liga começou muito cedo, havia pouco tempo de trabalho e isso coincidiu também com experiências que o nosso treinador tinha de fazer, que fez rodar vários jogadores para perceber melhor a valia do plantel. A equipa não esteve tão bem com o Aves, mas vai aparecer a outro nível já com o Sporting e vai melhorar certamente daqui para a frente, até porque entretanto chegaram novos elementos que se estão adaptar à nova realidade."