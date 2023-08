Joaquín Novillo reforça defesa do Vizela

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Vizela oficializou esta segunda-feira a contratação de Joaquín Novillo para reforçar o eixo da defesa. O argentino, de 25 anos, chega por empréstimo do Belgrano e vai ocupar a vaga deixada em aberto por Ivanildo, que se transferiu para um clube dos EAU. O central realizou os habituais exames médicos e assinou de seguida com os minhotos.Bruno Wilsonl, Anderson, Escoval e Novillo são os centrais agora à disposição do treinador Pablo Villar.