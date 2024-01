Jota Gonçalves: «Preparado para agarrar esta oportunidade»

O central Jota Gonçalves, de 23 anos, está oficializado como o primeiro reforço de inverno do Vizela com contrato válido até 2026 e o defesa não só já se pronunciou sobre o novo clube, bem como esclareceu as expectativas que o levaram transferir-se do Tondela para o emblema minhoto.

"Quero agradecer ao Vizela a oportunidade de regressar à Liga Betclic. É uma grande oportunidade e tenho de estar preparado para a agarrar", confidenciou Jota Gonçalves, revelando que de seguida alguns dos motivos que o levaram a aceitar o desafio: "É um clube muito familiar, muito acolhedor. É algo que eu procuro muito. No meu anterior clube era assim. Foi esta a mensagem que me passaram da malta que está no Vizela e em quem confio. Sei que as pessoas de Vizela estão e vão estar sempre com o clube".

Perspetiva emocional que Jota Gonçalves justificou com o contacto regular com vários jogadores vizelenses com quem já teve a oportunidade de conviver no passado.

"Falei com o Nuno Moreira, que é meu amigo desde pequeno, com o Bruno Wilson, com quem joguei em Tondela. O Hugo Oliveira é meu amigo de Espinho e o Matías Lacava, com quem partilhei balneário em Tondela. Todos me passaram coisas agradáveis do Vizela e isso, como disse, é algo que eu tenho procurado. Agora é continuar e dar o meu melhor", confidenciou o defesa, garantindo aplicação total para o novo desafio: "Os objetivos pessoais são dar o melhor de mim e ajudar o clube a cumprir o pretendido. Acima de tudo honrar o símbolo que trago ao peito. Estou aqui a falar, mas por mim já estava a treinar".