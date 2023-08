Kiko Bondoso acerta saída para o Maccabi Telavive

Kiko Bondoso, do Vizela, acertou a transferência para o Macabbi Telavive, de Israel, e já não entra nas contas de Pablo Villar para o jogo desta sexta-feira frente ao Gil Vicente.O extremo, de 27 anos, esteve esta manhã nas instalações do clube para se despedir dos colegas e funcionários e já não treinou, devendo a saída ser oficializada nas próximas horas.Esta saída foi abordada pelo treinador, ainda que de forma indireta, na antevisão ao jogo com os gilistas, admitindo ter sentido dificuldades para gerir alguns casos no plantel, provocados pela instabilidade emocional de jogadores com propostas para sair.Ainda no que a mercado diz respeito, a SAD vai apresentar nas próximas horas mais um reforço para o meio campo.