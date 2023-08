Lacava pronto para Arouca

Matías Lacava foi baixa de última hora no ataque do Vizela no jogo com o Sporting, devido a uma lesão num adutor, mas é praticamente garantido que estará em condições de ser opção para a receção ao Arouca. O extremo, de 20 anos, vai ser hoje reavaliado pela equipa médica e já deverá integrar os trabalhos do plantel, que começa amanhã a preparar o embate com a formação arouquense e com todos os jogadores disponíveis. Noutro âmbito, Bruno Wilson completou em Alvalade 50 jogos no Vizela.