Lesão de Lacava não preocupa

Boas notícias para Matías Lacava, que ficou ontem a saber que a lesão muscular contraída no jogo com o AVS SAD não é tão grave como inicialmente se temia. O exame físico realizado preliminar levantou a hipótese de se tratar de um estiramento ou uma distensão muscular, mas as dúvidas ficarão totalmente dissipadas com a realização de uma ressonância magnética. Assim, o desconforto muscular não irá impedir para Lacava marque presença na primeira jornada da Liga Betclic, frente ao Sporting.

De resto, Lebedenko falhou o treino de ontem devido a fadiga muscular. O lateral já havia ficado de fora do jogo da Allianz Cup por problemas físicos. Agora está na fase final da recuperação e deve regressar esta semana aos trabalhos.