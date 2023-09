Matheus Pereira: «Importante era a vitória»

Matheus Pereira agradeceu "o apoio dos adeptos" pela ajuda numa "vitória bem construída desde o início do jogo". "Desde o início conseguimos impor o nosso jogo e o mais importante era vencer", reforçou o autor do golo do triunfo do Vizela, lamentando apenas "as muitas oportunidades para matar o jogo" que a sua equipa desperdiçou, o que levou a uma ponta final mais complicada. "Eles também têm uma grande equipa e um bom guarda-redes. Soubemos sofrer nos últimos minutos", assumiu o lateral brasileiro. Já o avançado Essende reforçou que a equipa "já merecia ter tido mais sorte" nos últimos jogos e mostrou "muito feliz pela vitória."

Do lado do Gil, Zé Carlos disse que a equipa "fez tudo o que podia" para evitar a derrota e vai agora "aproveitar a paragem da Liga para melhorar".