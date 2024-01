Matías Lacava aponta à final da Taça de Portugal: «Aqui, todos queremos ganhar»

O Vizela está nos quartos de final da Taça de Portugal graças a um autogolo. Porém, tudo teve início no cruzamento venenoso de Matías Lacava, que acabou por ser um dos obreiros desta passagem à próxima fase e eliminação do Arouca () da Prova Rainha. No final da partida, o extremo admitiu que existiram dificuldades para os minhotos desde o início."Foi um jogo bastante difícil, tínhamos muitas baixas, com gente muito cansada porque jogámos muitos jogos seguidos. Creio que podíamos ter matado a partida antes, mas as coisas são assim. Conseguimos vencer e agora é continuar aqui", refletiu o avançado, admitindo que o Arouca apresentou bons processos no segundo tempo: "Eles também são uma boa equipa, que sabe jogar e tratou de tentar controlar-nos na segunda parte. Estou contente com esta vitória, sei que vamos continuar bem".O venezuelano, de 21 anos, ainda foi questionado sobre as ambições vizelenses e se era possível chegarem à final, o que motivou o avançado a dar uma resposta assertiva. "Aqui, todos queremos ganhar, inclusive os adeptos. Basta começar com um bom pensamento no início. A nossa mentalidade passa sempre por chegar ao golo e dar tudo em todos os minutos", atirou Matías Lacava.