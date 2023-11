Matías Lacava e o jogo com o E. Amadora: «Pode ser um passo de afirmação»

Com a época a avançar, o Vizela parece estar a estabilizar em termos de resultados e o passado recente demonstra-o, com uma vitória e um empate nos últimos dois jogos a ajudarem a equipa minhota a respirar melhor no campeonato.O palco que se segue é diferente, uma vez que se avizinha um jogo da Taça de Portugal, mas Lacava garante que a ambição é a mesma: manter o bom momento."A equipa está muito bem agora, percebemos o que quer o mister na organização defensiva e ofensiva. Podemos fazer um bom jogo contra o E. Amadora", começou por dizer, acrescentando que a equipa está unida em torno do objetivo de chegar "o mais longe possível", a começar por repetir a ida aos quartos-de-final de 2021/22.Em caso de passagem na Taça de Portugal, o venezuelano acredita que o Vizela dará "um passo de afirmação". "É uma competição à parte e é sempre importante ganhar", referiu Lacava.A nível individual, o extremo não sabe o que o futuro lhe reserva, mas diz estar muito feliz em Vizela. "O destino dirá. Estou feliz aqui, o Vizela é uma equipa de que gosto muito, os adeptos são incríveis. No futuro veremos o que me toca, mas por agora estou bem aqui", garantiu, dando apenas como certa a vontade de representar a seleção da Venezuela.