Metz não larga Bruno Wilson

O Metz não desiste de Bruno Wilson. O emblema francês, orientado pelo ex-técnico do Sporting Laszlo Bölöni, apresentou uma nova proposta pelo central do Vizela durante as últimas horas e aguarda por uma resposta dos minhotos muito em breve.De resto e face a esta insistência, a presença do jogador de 26 anos no encontro de amanhã, frente ao Marítimo não está garantida. O negócio poderá mesmo avançar a qualquer momento.