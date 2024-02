Mrezigue devolvido ao Belouizdad da Argélia

Mrezigue não teve uma passagem feliz pelo Vizela. O internacional argelino chegou lesionado no início da época, restabeleceu-se no clube e foi devolvido ao Belouizdad para poder competir com regularidade. O médio foi eleito o melhor jogador da última CHAN e tinha uma cláusula de opção de compra do passe, o que poderá ser viabilizado no final da temporada, caso o jogador apresente uma evolução positiva em termos competitivos.As dificuldades do Vizela na Liga precipitaram a saída, uma vez que a prioridade da equipa técnica passa por apostar nos atletas que dão mais garantias. O facto de Mrezigue nunca ter jogado pelos minhotos e a falta entrusamento dificultaram ainda mais a continuidade do jogador em Vizela.