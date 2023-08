Mrezigue: «É a minha primeira experiência na Europa, mas com trabalho tudo é mais fácil»

Apresentado ontem como reforço do Vizela, Houssem Mrezigue, internacional argelino de 23 anos, sublinhou a felicidade e o entusiasmo por estar a viver a sua primeira experiência longe do país natal."Muito feliz. É o meu primeiro clube fora da Argélia e estou muito contente. Sinto-me bem. Vizela é uma boa cidade, com boa gente", disse o médio-defensivo, que chegou a Portugal por empréstimo do CR Belouizdad, nas primeiras declarações aos meios da formação minhota.Apesar do desejo de triunfar, Mrezigue reconhece que será preciso um período de adaptação, mas mostra-se confiante no sucesso. "É difícil porque é a minha primeira experiência na Europa, mas é também outro nível. Com trabalho tudo será mais fácil", sublinhou, antes de acrescentar: "Têm sido bons os primeiros dias. Todos os jogadores me apoiaram, o staff também. Estou mesmo muito feliz."