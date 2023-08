Nuno Moreira: «Claro que custa perder assim»

Nuno Moreira marcou o segundo golo do Vizela em Alvalade, o que, ainda assim, de nada valeu aos vizelenses, visto que Paulinho viria a dar a vitória ao Sporting (3-2) aos 90'+9. Após o encontro, o avançado lamentou a derrota, mas destacou a exibição da equipa de Pablo Villar."Claro que custa perder assim, mas quero destacar o jogo que fizemos aqui, com muita coragem. Acho que a partir do 2-0 conseguimos libertarmo-nos muito mais e mostrar aquilo que realmente o que conseguimos fazer. Já passavam 9 minutos da hora e custa um bocadinho", começou por dizer o jogador, que foi formado nos leões, à Sport TV."Perdemos, é verdade, mas como equipa temos de sair daqui satisfeitos com a exibição que fizemos. Só tem de nos dar mais alento para o próximo jogo.""Não digo surpreendido, pois o nosso mister tinha dito que iam entrar muito fortes. Normal, por ser o primeiro jogo em casa. Queriam fazer um golo rápido e estávamos avisados para isso. Mas infelizmente não os conseguimos travar. Depois da primeira meia-hora muito forte do Sporting, conseguimos equilibrar o jogo e fizemos um resto de jogo brilhante. Ao intervalo, o mister disse-nos que tínhamos de ir lá para dentro com confiança e foi o que fizemos", terminou.