Nuno Moreira e o reencontro com Álvaro Pacheco: «Vai ser um bom jogo de se ver»

O avançado do Vizela, Nuno Moreira, fez esta quinta-feira o lançamento do jogo em casa do Estoril, marcado para sábado (15h30) e referente à 6.ª jornada da Liga Betclic. Pela primeira vez, o extremo, de 24 anos, terá do outro lado da barricada o treinador que conduziu os minhotos ao primeiro escalão do futebol português.O reencontro de Álvaro Pacheco com o Vizela, agora como adversário, vai marcar a partida, mas Nuno Moreira encontra muitos mais motivos de interesse. "Vai ser um bom jogo entre duas equipas que vão querer, a todo o custo, conquistar os três pontos. Duas equipas muito agressivas, duas equipas a precisar de pontos também. Vai ser um bom jogo de se ver", garantiu, entre outras ideias, em declarações à comunicação do clube.: "O Benfica é uma grande equipa, mas conseguimos dar uma boa luta. E nos minutos finais até poderíamos ter empatado o jogo. E, agora, contra o Estoril, preparámos a semana e acho que podemos trazer os três pontos usando a nossa criatividade. Como o míster falou, nenhuma equipa é perfeita e o Estoril tem os seus defeitos. Acho que se conseguirmos aproveitar podemos trazer os três pontos.": "O início de época correu-me muito bem, tal como no ano passado. Por isso, quero mudar, este ano quero ser mais regular durante a época, tentar ajudar a equipa com mais golos e assistências e é isso. O arranque é bom, mas isso por si só não chega para eu ser um jogador que ajuda a equipa ao longo da época toda.": "Os adeptos, nos três anos que estive aqui, em todas as deslocações sempre aderiram, vai muita gente mesmo ver os jogos, e eles são muito importantes para nós mesmo fora de casa, onde não estão em superioridade. Os que estão ajudam muito e dão-nos força para ganhar duelos, jogadas… para ganhar o jogo."