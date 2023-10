Nuno Moreira: «Fomos um bocadinho precipitados»

Nuno Moreira foi um dos jogadores mais inconformados do Vizela na derrota () frente ao FC Porto. No final do jogo, em declarações na 'flash' da Sport TV, o médio dos vizelenses lamentou o mau momento que a equipa atravessa no campeonato."Vizela acordou tarde? Sim é verdade, o mister avisou-nos para isto, para entrarmos bem no jogo e para não acontecer o que aconteceu com o Sporting e com o Benfica, onde entramos mal e sofremos golos. Fomos um bocadinho precipitados nas decisões, mas tivemos oportunidades. Acho que, a seguir aos 2-0 do FC Porto, tivemos oportunidades para chegar à igualdade mas infelizmente não conseguimos. Agora, é trabalhar mais, para dar a volta por cima neste mau momento", começou por dizer."Foi como eu disse, o FC Porto é uma equipa forte e é difícil quando se apanha a ganhar, não deu para dar a volta. O Samu teve uma oportunidade clara, eu também tenho duas, e esse remate ao poste. Acreditei muito sinceramente que íamos conseguir o empate, mas acabou por não acontecer. Fica esta mágoa, um pouco de tristeza, mas pronto, voltaremos mais fortes.""Sim, prometemos aos adeptos que o treino de segunda feira vai ser muitíssimo duro. Vamos dar a volta por cima e acredito que, com esta raça, que eles também nos passam, vai ser mais fácil dar a volta por cima e voltar às vitórias", concluiu.