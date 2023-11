Nuno Moreira: «Grupo estava a precisar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Autor da assistência para o golo de Alberto Soro, Nuno Moreira foi um dos jogadores em maior destaque e assumiu a importância do primeiro triunfo do Vizela fora de portas no campeonato. "Foi uma vitória muito importante para nós. Este grupo estava a precisar, os adeptos também, todo o clube estava. Hoje qualquer um podia ser o jogador em destaque. Toda a gente deu tudo o que tinha."

Do lado do Casa Pia, Lelo lamentou a ineficácia. "Faltou o golo", disse, recusando ter havido falta de frescura física na parte final depois de um jogo a meio da semana. "Isso não pode ser desculpa. Somos profissionais, nós queremos é jogar duas ou três vezes por semana", garantiu, acrescentando que acredita que a equipa "vai dar a volta por cima", depois de cinco jornadas seguidas sem ganhar.