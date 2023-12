Oficial: Rúben de la Barrera é o novo treinador do Vizela

O Vizela oficializou esta terça-feira a contratação de Rúben de la Barrera para o cargo de treinador da equipa principal. O treinador espanhol, de 38 anos, assinou um vínculo válido por uma época e meia, até junho de 2025.Em declarações aos meios de comunicação do clube vizelense, Rúben de la Barrera assumiu ter "muita vontade de ajudar" o grupo de trabalho. "Quero agradecer a forma como fui recebido no FC Vizela. Chego com muita vontade de ajudar. Vamos trabalhar muito para que a forma como nos apresentamos possa deixar os adeptos orgulhosos", disse.O técnico já orientou, inclusive, a sessão de treinos desta terça-feira."A FC Vizela, Futebol SAD informa que chegou a acordo com é para que este assuma o cargo de treinador da equipa principal até junho de 2025.O técnico, de 38 anos, desvinculou-se da Federação de El Salvador, assinou contrato e começou de imediato a trabalhar, tendo já orientado o treino desta tarde."Quero agradecer a forma como fui recebido no FC Vizela. Chego com muita vontade de ajudar. Vamos trabalhar muito para que a forma como nos apresentamos possa deixar os adeptos orgulhosos."", pode ler-se.