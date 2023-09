Pablo Villar: «Acreditámos, tivemos um canto e pudemos marcar»

Pablo Villar destacou, após o 2-2 com o Estoril, a forma como a sua equipa preparou o jogo e depois aplicou essa estratégia."Marcaram-nos o segundo golo quando já estávamos a ter mais presença na área, mas depois a equipa conseguiu manter-se igual, a acreditar que iria conseguir chegar ao golo e felizmente pudemos fazê-lo, como em outras vezes perdemos pontos A equipa estava bem, a chegar bem à área dos rivais, mas simplesmente num canto, numa segunda ou terceira bola, marcaram golo. Então, não é a primeira vez que recuperamos no marcador, começámos a correr riscos e pusemos dois avançados para termos alguns cruzamentos, ganharmos as segundas bolas. Acreditámos, tivemos um canto e pudemos marcar. Nós trabalhámos sobre o sistema que o Estoril utilizou mais vezes, mas durante a semana também fomos tendo informações, a nossa equipa técnica recebeu informações de que o Estoril poderia passar para três centrais e confirmámo-lo", disse o treinador do Vizela.