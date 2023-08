Pablo Villar antevê duelo com Sporting: «Vamos com muita vontade de ganhar»

O Vizela inicia o campeonato este sábado diante do Sporting no Estádio de Alvalade (20H30), num jogo que vai marcar a estreia de Pablo Villar no comando técnico dos minhotos nesta competição. O treinador espanhol reconhece que o grau de dificuldade é elevado, mas acredita que a sua equipa poderá surpreender o adversário."Foi uma pré-época muito longa, de sete semanas, e todos temos vontade de começar e fazer um bom papel. Não temos baixas e os jogadores sentem-se motivados para começar"."Preparámos este jogo como todos os jogos, vamos olhar para as fraquezas e forças do rival e tentar contrariar. O Sporting é uma equipa muito forte, das que menos mudanças tem no plantel, estão muito interiorizados com as ideias do treinador. Será uma grande motivação começar ali, porque será um jogo contra a única equipa que o Vizela nunca conseguiu pontar e isso será um grande aliciante"."Um sporting muito forte. Os jogos que tiveram na pré-época, contra Villarreal e Real Sociedad, são claros exemplos do potencial que têm, de uma qualidade excecional, mas vamos com as nossas armas tentar fazer o melhor jogo possível e com muita vontade de ganhar"."Tivemos um jogo bom e outro mau na Allianz Cup, mas foi um período em que estávamos em construção. Agora estamos melhor e nas próximas semanas estaremos ainda melhor. O plantel ainda não está fechado. Ontem, falei com o presidente e vamos contratar mais um jogar que nos dê características diferentes das que temos no plantel. Ainda não estamos a 00 por cento"."Temos de jogar duas vezes contra todos e nunca sabemos qual seria a melhor altura para o fazer. Vamos dar o máximo em todos os jogos, como é característica do Vizela"."Espero ter muitos adeptos no estádio. Sentimos sempre o apoio deles e será uma ajuda muito importante para nós".