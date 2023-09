Pablo Villar assume: «A primeira parte foi muito má»

Pablo Villar assumiu que a atuação da sua equipa na primeira parte diante do Benfica foi longe do planeado e esperado, algo que acabou por mudar na segunda metade, com um golo que deu nova vida ao Vizela."A primeira parte foi muito má. O Benfica tem muita qualidade para criar ocasiões, mas cometemos muitos erros com a bola. o Benfica continuou a atacar e chegámos ao intervalo com 2-0. Digo sempre que o 2-0 é o resultado mais perigoso. Queríamos marcar um golo para continuar vivos. Isso aconteceu. Depois, tivemos oportunidades para empatar, mas não aconteceu. Temos de aprender com os erros e de continuar a trabalhar", apontou o espanhol.Villar explicou ainda o que mudou para a segunda metade, de forma a dar nova vida à sua equipa. "Estávamos a defender com bloco muito baixo na primeira parte. Entraram outros dois extremos durante a segunda parte para termos mais frescura. Depois de fazermos o 2-1, colocámos dois avançados para tentar o empate. Esta não é uma época fácil. Somos a equipa com mais mudanças, com imensas nacionalidades, um treinador novo e jogadores novos que precisam de se adaptar. A equipa está a crescer e a ganhar maturidade, mas precisa de ser mais constante ao longo dos 90 minutos. Faltou-nos ser melhores a nível ofensivo na primeira parte. Queríamos dois ou três passes mais seguros antes de enviarmos a bola para os avançados, mas o Benfica fez uma pressão muito boa e dificultou-nos muito o jogo. Na segunda parte, melhorámos, mas não foi suficiente [para empatar]".