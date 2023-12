Pablo Villar de saída do Vizela

Estala o chicote em Vizela. De acordo com as informações recolhidas por, Pablo Villar vai deixar o comando técnico dos minhotos. A decisão da administração da SAD está tomada e será oficializada em breve.Pablo Villar, de 37 anos, vê assim terminada a sua passagem pelo clube ao cabo de 18 jogos. O treinador espanhol deixa a equipa no 17.º lugar da tabela classificativa da Liga Betclic, com 11 pontos conquistados ao cabo de 14 jornadas realizadas. Os vizelenses, note-se, foram eliminados na 2.ª eliminatória da Allianz Cup, mas mantêm-se em prova na Taça de Portugal, na qual vão disputar os oitavos-de-final frente ao Arouca.