Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pablo Villar e a derrota com o FC Porto: «Tivemos três oportunidades claras para marcar» As declarações do treinador do Vizela após a derrota caseira frente aos dragões





• Foto: José Gageiro/Movephoto