Pablo Villar e a derrota nos descontos: «É injusto depois do esforço que fizemos na 2.ª parte»

Pablo Villar considerou "injusta" a derrota do Vizela diante do Sporting (3-2) , num jogo em que os leões marcaram o golo do triunfo aos 90'+9."Sabíamos que o Sporting ia começar muito forte, com o estádio cheio e grande ambiente. Em poucos minutos desajustámo-nos, concedemos o 1.º golo e logo a seguir cometemos um erro e sofremos o 2.º golo. Continuámos com problemas, mas no fim da 1.ª parte melhorámos um pouco. Ao intervalo ajustámos algumas coisas, demos um passo em frente e podíamos ter empatado. É uma pena e injusto depois do esforço que fizemos na 2.ª parte. Nalguns momentos colocámos o Sporting perto da sua baliza", referiu o técnico dos vizelenses à Sport TV."Há muitas maneiras de perder. Custa perder agora, mas há que seguir a trabalhar e construir com os aspetos positivos que tivemos. Se fomos capazes de fazê-lo aqui, podemos fazê-lo em qualquer lado", acrescentou, lembrando que a sua equipa está "em processo de construção", pelo que espera melhorar no futuro."Estamos num processo de construção e tentar ser melhores a cada dia. Também temos de acertar com incorporações que precisamos de fazer, pois há caraterísticas que ainda não temos no plantel", concluiu.