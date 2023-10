Pablo Villar e a receção ao FC Porto: «Vamos com a ideia de fazer tudo para ganhar»

O Vizela recebe este domingo (20h30) o FC Porto com a ambição de conquistar pontos. Um objetivo que o treinador antevê difícil, mas não belisca a confiança de tentar surpreender os dragões."Vamos com a ideia de fazer tudo para ganhar. Já defrontámos o Sporting e o Benfica e estivemos perto de conseguir coisas positivas e amanhã temos de ir com tudo para ganhar.""Estávamos a falar igual há um mês, estávamos a consentir mais golos e sem segurança defensiva. Vamos dando passos no bom caminho e acho que isso é importante.""Um FC Porto muito pragmático, feito à medida do treinador com mais tempo no mesmo clube. É a equipa que menos golos consente. Falamos de um adversário forte no jogo aéreo, forte como vimos na quarta-feira no jogo da Champions. O FC Porto tem muita intensidade, pressiona forte, e nos duelos é superior às outras equipas. Não digo tem o modelo mais atrativo, mas é uma equipa supercompetitiva.""Temos de fazer a nossa parte na defesa, fechar a baliza e depois partir para o ataque. Somos a quinta equipa mais ofensiva a criar oportunidades e temos de seguir focados nisso.""Numa equipa grande como o FC Porto, os jogadores estão habituados a fazer dois jogos por semana. Habituados a esse ritmo, por isso, não espero um FC Porto cansado."