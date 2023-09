Pablo Villar: «Não podem ir pontos embora nos jogos em casa»

O Vizela recebe este sábado (15h30) o Portimonense com legítimas aspirações de regressar às vitórias no campeonato. O treinador Pablo Villar referiu essa ambição na conferência de antevisão, antevendo um jogo equilibrado contra os algarvios."Estou à espera de um Portimonense em crescendo. Sofreu muitos golos nos primeiros jogos, mas está a crescer. Conquistou 4 pontos fora e vem de uma linha ascendente. Tem um treinador que leva cinco anos na equipa, mas, jogando em casa, queremos os 3 pontos.""Será um jogo muito importante. Não podem ir pontos embora nos jogos em casa e estamos numa outra fase do campeonato, depois de termos defrontado equipas muito fortes. Temos uma grande oportunidade de lutar pelos 3 pontos.""O Portimonense encaixou muitos golos nos dois primeiros jogos, depois encaixou seis nos restantes jogos. Não é grave para uma equipa que luta pela permanência. Temos de ter personalidade e seguros no nosso campo, fechando a nossa baliza e criar ocasiões para marcar. Acredito que vamos conseguir o nosso objetivo. Espero que surjam apenas golos na baliza adversária.""Com tantas mudanças que tivemos, houve necessidade de termos mais tempo de adaptar. Estas estatísticas encorajam e são positivas. Não sabia disso, mas isso dá-nos confiança para melhorarmos e ficarmos mais consistente."