Pablo Villar: «Não podemos ter falta de rodagem porque vamos jogar contra o FC Porto»

Análise de Pablo Villar, treinador do Vizela, após vitória sobre Atlético por 1-0."Esperávamos um jogo difícil, obviamente porque era um dos jogos da época para o Atlético, mas respeitamos a Taça e queremos chegar o mais longe possível. Apresentámos o onze ideal, e convém dizer que os últimos jogos da Liga já foram há algum tempo e não podemos ter falta de rodagem nos nossos jogadores, porque na próxima jornada vamos jogar contra o FC Porto. Tivemos muitas dificuldades em adaptar-nos ao campo, estávamos a tentar dar ritmo com bola, mas não estávamos a conseguir, o nosso ritmo era lento e previsível. O nível físico do Atlético foi melhor na primeira do que na segunda parte, onde fomos mais agressivos na posse de bola e jogámos para a frente. Não é fácil atacar contra este sistema do Atlético com um 5x3x2, tínhamos de aproveitar as nossa oportunidades. Antes do golo tivemos uma oportunidade muito clara e depois podíamos ter matado o jogo num contra-ataque. No final do jogo houve várias bolas paradas, felizmente só concedemos uma e estamos muito felizes pelo resultado.