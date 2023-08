Pablo Villar: «O balneário sabe da importância deste jogo para os adeptos e para a cidade»

Pablo Villar sabe que um dérbi frente ao V. Guimarães não tem em jogo apenas três pontos. O técnico do Vizela percebe que este duelo tem um significado especial para os adeptos e para a própria cidade vizelense."O balneário sabe da importância deste jogo, sobretudo para os nossos adeptos, para a nossa cidade e para a equipa técnica também, pelas ligações históricas. Vamos dar tudo, sempre com a intenção de ganhar, para lhes dar a satisfação de somar os três pontos neste dérbi, que seria algo muito importante para nós", destacou Pablo Villar, assumindo, no entanto, que este encontro apresenta mais dificuldades, face à troca no comando técnico dos vitorianos."Com a alteração de treinador no Vitória é mais difícil preparar o jogo, porque pode haver alterações, não sabemos se vai manter o sistema. O sistema do Moreno estava bem identificado, agora com o Turra não sabemos se vai dar continuidade ou se vai fazer alterações, por isso foi um bocadinho mais difícil preparar o jogo, porque tens de preparar mais soluções, mas a equipa vai estar pronta, vamos com a intenção de ganhar", realçou o técnico do Vizela, prosseguindo: "Tínhamos perfeitamente estudado o modelo de jogo do Moreno e sempre que há uma alteração de treinador, há várias questões por resolver, se haverá continuidade... porque os resultados foram duas vitórias, mas haverá alterações, porque o novo técnico quererá colocar a sua marca na equipa, daí que tenhamos de estar prontos para outras situações que poderão acontecer no jogo. Precisávamos de mais tempo, de mais trabalho no campo do que para um jogo normal, essa é a dificuldade que vamos ter, mas a equipa vai estar pronta para competir e dar tudo para ganhar."Relativamente ao mercado, Pablo Villar revelou-se muito satisfeito com o plantel, mas admitiu que falta um jogador para fortalecer a equipa. "Estou muito satisfeito com os jogadores que temos no plantel, porque é um grupo muito bom, muito trabalhador, que tem uma ambição muito grande, mas ainda precisamos de um jogador com características diferentes, que ainda não temos no plantel. Esse jogador é o que vai equilibrar um bocadinho tudo e que vai dar um passo em frente na nossa forma de jogar", avisou o técnico, esperando que até ao fecho do mercado não saia ninguém.Olhando para o que aconteceu nas duas primeiras jornadas do campeonato -- derrota em Alvalade e empate caseiro frente ao Arouca -- Pablo Villar retirou ilações positivas do duelo diante do Sporting, mas nem tanto do segundo, onde acusou a equipa de falta de maturidade."No primeiro jogo não fiquei satisfeito, porque não ganhámos, independentemente da imagem, mas há derrotas que são construtivas. No jogo mais recente viu-se que a equipa ainda não tem maturidade suficiente. Somos uma equipa com muitos jogadores novos e o plantel ainda não está fechado, ainda temos o mercado. Estamos no processo de aquecimento, mas tínhamos de ter acabado com o jogo na primeira parte, porque se não resolves o jogo, o futebol castiga-te e podem acontecer situações como aconteceram no jogo, mas no final conseguimos um ponto, o primeiro ponto, mas temos de aprender e continuar a melhorar", rematou.