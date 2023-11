Pablo Villar: «O Famalicão é das melhores equipas do campeonato»

O Vizela recebe este sábado (18h) o Famalicão com a ambição de dar seguimento à vitória alcançada no terreno do Casa Pia. Pablo Villar está confiante nesse objetivo, apesar de destacar a qualidade do adversário."O Famalicão, a nível individual e coletivo, é das melhores equipas do campeonato. Por isso, será um jogo muito difícil. Teremos de ser solidários e saber sofrer, mas as nossas expetativas são boas"."Não tivemos derrotas nos últimos quatro jogos fora e fechámos a nossa baliza nos últimos três. Isso dá confiança para sermos mais competitivos e solidários. Sentimos mais confiança.""Os adeptos que foram a Rio Maior deram-nos uma força extra. Houve uma união muito forte entre os jogadores e os adeptos. Ajudaram-nos e espero que amanhã aconteça o mesmo, que nos ajudem do início ao fim, para no final podermos festejar todos juntos.""No momento da lesão do Lebedenko, trabalhámos com o Escoval a lateral esquerdo, porque só tínhamos o Matheus Pereira disponível. O Escoval é um bom jogador que quer ajudar a equipa, mas ainda temos um treino para ver quem irá jogar."