Pablo Villar: «O objetivo é ir até à final»

Com ambição, mas sem entrar em euforias. Era este o estado de espírito de Pablo Villar, treinador do Vizela que não gostou da forma como a equipa entrou em campo. "Não é fácil depois de duas semanas sem jogos oficiais, mas tivemos força e maturidade para vencer depois de sofrer um golo que não pode acontecer daquela forma. Agora temos de parar a euforia e pensar no Chaves. Mas temos ambição na Taça. O objetivo do Vizela é ir até à final", garantiu o treinador espanhol.