Pablo Villar: «Percebemos que podíamos salvar um ponto...»

Rio Ave e Vizelaempataram este sábado em Vila do Conde em jogo da 14.ª jornada da Liga Betclic. Após o final do encontro, Pablo Villar, treinador dos vizelenses, fez a análise do jogo, considerando que a expulsão de Matías Lacava foi decisiva."Foi um primeiro tempo equilibrado, entre duas equipas que se respeitaram. Na segunda metade, entrámos bem, chegámos à vantagem, mas a partir daí acho que equipa deu um passo atrás. Devíamos ter sido mais consistentes. O Rio Ave empatou e, pouco tempo depois, surgiu a expulsão. Percebemos que podíamos salvar um ponto, embora não fosse isso queríamos".Sobre o golo de Essende, Pablo Villar afirmou: "Foi importante porque nos deu um ponto, e fico contente por ele ter marcado".No final, o treinador do Vizela falou sobre as baixas na equipa: "Não foi fácil lidar com as contrariedades das lesões esta semana. Tentámos gerir a situação da melhor maneira. Para a semana ainda será pior, pois, após esta expulsão, não temos qualquer extremo".