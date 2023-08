Pablo Villar: «Perdemos por culpa própria»

Pablo Villar referiu que o Vizela perdeu (2-0) diante do V. Guimarães "por culpa própria", num jogo que diz ter mudado após o primeiro golo dos vimaranenses."A equipa estava bem posicionada no relvado. Estávamos juntos. Estávamos a ganhar duelos e compactos. Saímos para o contra-ataque e chegámos muitas vezes à área contrária, mas faltou-nos criar situações", começou por dizer o técnico dos vizelenses à Sport TV."Até ao primeiro golo, estávamos bem, a sair para o ataque. Chegámos várias vezes à área contrária. Sofremos o primeiro golo e depois o segundo, e o jogo mudou por completo. No final, a equipa teve mais coração do que cabeça. Perdemos por culpa própria", acrescentou, antes de abordar o facto de o Vizela ter apenas um ponto conquistado em três jornadas do campeonato."Não queríamos só um ponto. Queríamos mais. Mas jogámos fora de casa contra duas equipas que disputam competições europeias [Sporting e V. Guimarães]. Temos de continuar a trabalhar, que os resultados vão aparecer", terminou.