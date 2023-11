Pablo Villar: «Tivemos ocasiões de golos, penáltis, bolas ao poste...»

Pablo Villar demonstrou estar satisfeito com a evolução que a equipa tem registado nos recentes jogos disputados, embora desejasse um outro resultado que o empate este sábado frente ao Famalicão ()."Nunca ficamos felizes quando empatamos porque o objetivo é sempre somar três pontos. Mas no geral fomos superiores. Tivemos ocasiões de golos, tivemos penáltis, tivemos bolas ao poste. É uma pena, mas temos que ser positivos e ficar satisfeitos com o crescimento da equipa. Mais um jogo com a baliza sem golos e agora é pensar em ganhar em Chaves", começou por dizer, mostrando-se confiante no trabalho que está a ser desenvolvido: "Se continuares a ser sólido na defesa e a fechar a baliza, no ataque vais estar mais confiante e a criar mais lances de golo. Vamos continuar a trabalhar para continuar nesse sentido. Eu ficaria com dúvidas se não criássemos lances de golo. Mas estamos a criar. A equipa está muito animada porque vê progresso e isso é bom, é ascendente. E estão motivados para continuar a trabalhar".