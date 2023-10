Pablo Villar: «Vamos com tudo para conquistar os 3 pontos»

O Vizela defronta este sábado (15h30) o Farense com a necessidade de vencer para sair dos últimos lugares da classificação. Um objetivo que Pablo Villar considera difícil, mas, no entanto, mostra-se confiante na conquista dos objetivos."O Farense é equipa que tem um grupo que leva muito tempo junto e é uma equipa forte a jogar em casa. Tem obtido bons resultado, com um claro modelo de jogo, muito vertical. É a equipa com a menor percentagem de posse de bola da Liga e isso reflete a maneira de como atacam. Não será um jogo fácil, mas vamos com tudo para conquistar os 3 pontos. No último jogo, as coisas correram mal e agora temos de inverter esta situação, para, pouco a pouco subirmos na tabela.""As armas de fazer um jogo mais organizado que o adversário, não deixar o Farense sair nos contra-ataques, que, como disse, são muito verticais. Queremos controlar o jogo até final e teremos de ser regulares nos 90 minutos."