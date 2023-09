Pablo Villar: «Vamos deixar o emocional de lado»

O Vizela defronta este sábado o Estoril com a ambição de regressar às vitórias no campeonato. Será um duelo de reencontros, uma vez que do outro lado estará Álvaro Pacheco, treinador que conduziu os minhotos à 1ª Liga."Sei da importância do Álvaro Pacheco no nosso clube e o que fez aqui. Mas vamos defrontar o Estoril com o máximo profissionalismo, deixado o emocional de lado, porque estamos focados no presente e queremos ser o máximo profissionais possíveis"."Defrontamos sempre os jogos com a mentalidade de somar os três pontos e vamos ao Estoril com esse objetivo"."O Estoril é uma equipa com um potencial ofensivo muito forte. É a quarta equipa do campeonato com mais golos. Temos de ter muto cuidado, fazendo o nosso jogo e demonstrar a mentalidade que somos nós que queremos ganhar"."Vamos continuar a trabalhar e a enfrentar os jogos com a melhor mentalidade possível. Se não temos mais pontos, foi pelo difícil calendário que tivemos no início. Defrontámos quatro das seis equipas que na época passada ficaram nos lugares de acesso às competições europeias".