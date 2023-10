Paulo Villar: «É normal a contestação, entendo a reação dos adeptos»

O Vizela foi derrotado em casa pelo Portimonensee soma o terceiro jogo sem conseguir vencer na Liga Betclic. Os adeptos vizelenses contestaram o treinador Paulo Villar."É normal a contestação. Entendo a reação, sempre sentimos o seu apoio, por isso é normal que se manifestem quando as coisas não correm bem. Isto não acaba aqui, há que seguir em frente", referiu na conferência de imprensa de rescaldo do encontro.Paulo Villar lamentou ainda o terceiro golo sofrido depois de o Vizela ter conseguido chegar ao empate: "Corremos o risco. São contingências do jogo. Chegas ao 2-1, o Jardel que entra, estava fresco e teve uma lesão, pusemos o Bruno Wilson mais na frente ao lado do Essende. Conseguimos empatar, mas depois sofrermos o terceiro. É uma sensação muito má".O treinador do Vizela explicou também porque é que fez uma substituição ainda na primeira parte: "O Lacava sentiu-se mal, indisposto com tanto calor. Tivemos de mudar. O Jardel entrou muito bem, estava a ser determinante, mas teve um problema muscular".