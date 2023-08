Pedro Ortiz regressa ao Vizela por empréstimo do Sevilha

Adivinhem quem voltou, cedido pelo @SevillaFC ?



O Vizela oficializou esta quarta-feira o regresso de Pedro Ortiz, por empréstimo do Sevilha. O médio, de 22 anos, representou os minhotos na segunda metade da época passada e volta agora nas mesmas condições para reforçar uma das zonas mais necessitadas do plantel.Pedro Ortiz foi utilizado em nove jogos na época passada, somando 481 minutos. "Estou muito feliz por regressar a um sítio onde fui feliz. Conhecer bem o clube é importante e estou aqui para ajudar. Com a ajuda de todos e destes adeptos poderemos fazer coisas bonitas, melhores do que na época passada", referiu à comunicação do clube.