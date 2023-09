Pedro Ortiz regressa às opções de Pablo Villar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pedro Ortiz está totalmente recuperado de uma lesão que o afastou dos últimos jogos do Vizela e já entra nas opções para a deslocação ao Estoril. Uma boa notícia para Pablo Villar, que assim fica com mais opções para a zona mais recuada do meio-campo. Para além de Ortiz, o técnico tem ainda o reforço Busnic para aquela posição.