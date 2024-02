Petrov: «Jogar contra o Benfica era uma das minhas maiores motivações»

Em declarações ao 'Mozzart Sport', Petrov, reforço de inverno do Vizela, admitiu que um dos motivos que o levou aceitar jogar em Portugal foi ter a oportunidade de pisar os grandes palcos do campeonato. "Jogar contra o Benfica era uma das minhas maiores motivações e os meus colegas já me disseram que o ambiente no Estádio da Luz é fenomenal".Porém, o avançado já teve a oportunidade de defrontar os encarnados para a Taça de Portugal e até marcou um golo. "Foi uma grande experiência para mim. Foi notável ter marcado a um clube daquela dimensão e com grandes jogadores, como o Di María, o João Mário e tive a cobertura do Otamendi. Quando defrontamos jogadores desta qualidade, a motivação é ainda maior", acrescentou.