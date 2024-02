Petrov queria mais contra o Benfica: «Tivemos chances para ir a prolongamento»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com um golo aos 68 minutos, Petrov ainda devolveu a esperança ao Vizela, que acabou por perder por 2-1 com o Benfica. O sérvio reduziu para a equipa da casa e, no final, defendeu que o jogo até podia ter ido para prolongamento."Tivemos chances para ir a prolongamento. Tivemos oportunidades para marcar o segundo golo", começou por dizer o avançado, em declarações à RTP. "Foi um jogo difícil, contra um grande adversário e agora já estamos a pensar nos próximos jogos. Foi bom ter marcado um golo pelo meu novo clube e espero que isto seja apenas o início", acrescentou.