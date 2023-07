Rafael Bustamante à vista

Rafael Bustamante vai ser reforço do Vizela neste mercado de verão, apurou Record. Trata-se de um médio colombiano, de 23 anos, que está já a caminho do clube minhoto.

Os moldes finais da transferência não estão ainda totalmente definidos, porém, ainda de acordo com as informações que o nosso jornal recolheu, Bustamante já não foge. O jovem pertence aos quadros do Deportivo Cali, da Colômbia, clube pelo qual se destacou na primeira metade do ano. Nos últimos anos representou também o Fortaleza CEIF, o Bogotá e o Jaguares de Córdoba, daquele mesmo país sul-americano, e teve ainda uma rápida experiência no Tauro, do Panamá.