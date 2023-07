Rafael Bustamante já é do Vizela

Rafael Bustamante foi este sábado anunciado como reforço do Vizela, confirmando-se assim a notícia adiantada porno início da semana. O colombiano chega por empréstimo do Deportivo Cali, do seu país natal. A cedência do médio, de 23 anos, ainda segundo as informações recolhidas pelo nosso jornal, contempla uma opção de compra."Estou muito contente por aceitar este desafio. Quero trabalhar da melhor maneira, com ambição de acrescentar à equipa e fazer as coisas bem. Venho com ‘ganas’ e as expetativas são elevadas. Todos aqui são muito amáveis, desde o plantel ao corpo técnico. Agradeço a Deus a oportunidade que me estão a dar e irei aproveitar ao máximo. Estarei aqui à disposição do míster para o que necessitar", disse, nas primeiras declarações à comunicação do clube.