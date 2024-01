Rubén de la Barrera: «As possibilidades que tínhamos para sair com um bom resultado perderam-se com os golos sofridos»

Rubén de la Barrera, treinador do Vizela, mostrou-se resignado no final do jogo com o Sporting, que terminou com um triunfo leonino por 5-2, depois de os vizelenses terem estado a vencer por 1-0.



"As possibilidades que tínhamos para sair com um bom resultado perderam-se com os golos sofridos e erros nossos. Contra estas equipas grandes, um erro significa um golo. Quando podíamos estar ligados ao jogo, os nossos erros permitiram ao Sporting ampliar a vantagem. A partir daí, ficou mais difícil", começou por dizer o treinador do Vizela, em declarações no final da partida.





"Tivemos mais eficácia. No jogo com o Boavista criámos muitas ocasiões e não marcámos. Hoje [ontem] sabíamos que não íamos atingir o mesmo nível de oportunidades, por isso teríamos de ser mais eficazes.""Teve um impacto psicológico muito forte. Ainda reentrámos no jogo com o nosso segundo golo, mas um erro permitiu ao Sporting fazer o quarto golo. O primeiro teve grande impacto psicológico e o quarto retirou-nos do jogo."

Qual a situação clínica do Samu?

"O Samu é um jogador muito importante, tem energia, personalidade. É uma mais-valia significativa para nós e espero que a lesão não afecte a sua participação."

A equipa saiu aplaudida...

"Perder não pode dar felicidade, mas a equipa deu tudo. Temos de somar pontos e ir recuperando jogadores", terminou.