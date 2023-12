Rubén de la Barrera desejado pelo Vizela

Oficializada a rescisão de contrato com Pablo Villar, o Vizela trabalha já na contratação de um novo treinador. De acordo com as informações recolhidas por, Rúben de la Barrera é a opção preferida pela SAD minhota, que, no entanto, estuda também outros nomes.Isto porque Rúben de la Barrera, técnico espanhol de 38 anos, é desde setembro selecionador de El Salvador, seleção da América Central com a qual tem ainda contrato. O treinador conta na sua carreira com várias experiências no seu país, com destaque para Valladolid B, o Deportivo e o Albacete. Rúben de la Barrera já orientou também o Al Ahli, do Catar, e o Viitorul Constanta, da Roménia.