Rubén de la Barrera e as mexidas contra o Benfica: «Temos de aproveitar»

Rubén de la Barrera, à semelhança do seu jogador Domingos Quina, não duvida que o Vizela está a melhorar. Depois da derrota com as águias, por 2-1, o treinador espanhol avaliou o jogo e explicou por que razão fez algumas mexidas."Se senti que podia haver algo mais depois de termos conseguido reduzir? Sim, há a sensação de crescimento. No início tentamos não conceder espaços, fechar dentro... Quando o Benfica pretendeu pressionar alto fomos capazes de superar essa primeira pressão e as oportunidades podiam ter sido mais se no meio-campo contrário tivéssemos mais calma. Estamos a crescer, é a sensação que tenho, falta muita época para disputar. Mas vamos valermo-nos do jogo de hoje para defrontar o Gil Vicente em bom estado e com boas ideias", começou por dizer, à Sport TV."Sim e não. Sim porque não é fácil não pensar defensivamente enquanto estás a atacar mas também há que analisar cada momento em que perdes a bola. Às vezes o problema é a primeira pressão que não é suficientemente forte. O que acho é que precisamos de mais calma e continuidade no meio-campo contrário para conseguirmos progredir juntos e conseguirmos ser eficazes. A tabela não é a maior ajuda, mas acredito a 100 por cento no processo e nos jogadores"."Temos de aproveitar. Porque o melhor treino é precisamente este. Precisamos de estimular a equipa em termos de organização de jogo, cada um dos jogadores para atingirem uma forma ótima e por isso o jogo de hoje foi uma oportunidade muito boa para continuar a observar e coordenando comportamentos coletivos que nos vão permitir ser competitivos".