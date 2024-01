Rubén de la Barrera e o jogo com o Sporting: «Qualquer detalhe vai fazer a diferença»

A pesada derrota do Vizela frente ao Boavista (1-4) não belisca em nada a vontade de Rubén de la Barrera manter a vontade de superar o Sporting, um adversário que mereceu muitos elogios do técnico espanhol."Gosto muito da equipa do Sporting. Tem uma ideia clara e a capacidade de reagir rapidamente ao que acontece no jogo. Admiro muito o Rúben Amorim, sabemos que consegue antecipar-se às respostas, teremos de ter isso em conta para ir provocando dúvidas neles, mesmo sabendo que não será fácil. Mas teremos de o tentar fazer para os superar e criar dificuldades, sendo competitivos e ganhar. É um jogo onde é claro sobre o que teremos de fazer, sabendo da eficácia que terá de ser alta. Qualquer detalhe vai fazer a diferença.""Temos de jogar sempre para ganhar. Na situação onde nos encontramos, temos de jogar o melhor possível e que todos os dados permitam levar o resultado para nosso favor, mas terá de ser importante controlar pequenos detalhes, principalmente contra equipas desta qualidade. Haverá momentos em que o Sporting será muito forte na pressão alta, e temos de ver quais serão as vias para superar essa pressão. Vai obrigar a sermos mais diretos em função da posição do adversário. Teremos de ser inteligentes.""Foi um resultado muito pesado. Falámos do processo e tentámos perceber o motivo de ter acontecido esse resultado. Tirámos as nossas conclusões, não podemos ser apenas superiores no jogo, temos de traduzir essa superioridade na eficácia. Quando não acontece, as oportunidades para o adversário irão sempre existir. Temos de melhorar o processo."