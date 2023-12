E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rubén de la Barrera já está em Vizela e deverá liderar o primeiro treino do plantel na parte da tarde. O técnico espanholsem contrapartidas financeiras, uma vez que uma das cláusulas do contrato com os salvadorenhos permitia libertar o treinador se surgisse uma proposta de um clube europeu. O treinador vai ser oficializado esta terça-feira.